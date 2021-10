Gazzetta: i giocatori della Juve preoccupati per la mancanza di gioco 

La Gazzetta dello Sport parla di un confronto di spogliatoio tra l’allenatore della Juventus, Allegri, e la squadra. E’ accaduto ieri, dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Un confronto serena, ma durante il quale i giocatori bianconeri hanno mostrato preoccupazione per l’assenza di manovra.

“Ieri non ci sono stati né processi né sfuriate alla Continassa, solo un pacato confronto tra allenatore e giocatori, da cui è emersa la preoccupazione principale della squadra: la mancanza di gioco. Allegri in questi mesi si è concentrato soprattutto sulla fase difensiva, perché è convinto che subire di meno sia la strada maestra per lo scudetto. Difesa e contropiede però può essere una soluzione col Chelsea affrontato in emergenza, ma non l’unico disegno possibile”.