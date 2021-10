Addio Scansuolo, il Sassuolo vince 2-1 in casa della Juventus e inguaia Allegri

La prima avvisaglia del nuovo corso è stata la presenza in campo di Berardi quasi sempre assente. Gol all’ultimo secondo di Maxime Lopez. Juve fuori dalla lotta scudetto già a ottobre

C’era una volta lo Scansuolo. Si è clamorosamente e sorprendentemente dissolto allo Stadium. Il Sassuolo ha vinto 2-1 in casa della Juventus ed è un risultato sensazionale considerati i precedenti. Il gol decisivo in contropiede all’ultimo secondo mentre la Juve cercava l’ingiusto gol del 2-1.

La prima avvisaglia del nuovo corso è stata la presenza in campo di Berardi che ha sempre sofferto di una strana malattia che si presentava ogni qual volta la sua squadra incontrava la Juventus. Invece Berardi è sceso in campo, ha giocato una signora partita e la squadra di Dionisi (alla sua prima sfida contro i bianconeri in campionato) ha giocato una partita vera.

È andato in vantaggio nel primo tempo, nel finale, con un bel gol di Frattesi al termine di un’incursione centrale rapida ed efficace. Nella ripresa, al 76esimo, il pari di McKennie. Il pareggio sarebbe andato bene alla Juve per quel che si è visto in campo. La squadra di Allegri ha voluto troppo ed è stata punita in contropiede da Maxime Lopez che ha superato Perin all’ultimo secondo.