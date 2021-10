El Pais: «Spalletti è l’allenatore che interpreta meglio il calcio della Serie A»

“Ha reso Osimhen il miglior centravanti del calcio e ha raddrizzato una squadra che aveva una rosa decisamente migliore di quanto dicevano gli ultimi risultati”

In un articolo in cui parla del suo rapporto con Roma e la Roma, Daniel Verdù su El Pais descrive Luciano Spalletti come “il miglior allenatore ad interpretare il calcio della Serie A”. E che ha resto Osimhen “il centravanti più forte del calcio”

“Viveva in pensione nella sua casa nella campagna toscana – scrive El Pais – Ha postato selfie con il suo trattore e si è divertito a giocare a fare il contadino. Lui, toscano tosto e un po’ burbero, quando le cose andavano male, si vedeva a 62 anni a un bivio vitale in cui doveva fare un inventario del vissuto piuttosto che inutili congetture su un futuro incerto. Ma un pomeriggio squillò il telefono. Aurelio de Laurentiis gli voleva dare il comando di un club che aveva bisogno del suo carattere ed esperienza per raddrizzare una squadra che aveva una rosa decisamente migliore di quanto dicevano gli ultimi risultati. Prese il treno, si fermò a Castel Volturno e si mise al lavoro. Oggi la squadra è la capolista della Serie A, nonostante ieri abbia interrotto la striscia di otto vittorie consecutive pareggiando a Roma (0-0), luogo in cui ha costruito la sua carriera”.

Per El Pais “Spalletti è uno degli allenatori che guarda meglio il calcio di serie A”. “L’inizio del Napoli è stato spettacolare. È il suo stile”. “Al momento sta vivendo una delle migliori stagioni della storia del Napoli“. “Si destreggia con Lorenzo Insigne, il capitano della squadra che sta giocherellando con il contratto in scadenza e le conseguenti faide con De Laurentiis. E ha reso il nigeriano Osimhen il centravanti più forte del calcio“.