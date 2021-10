Disfatta Roma: perde 6-1 in casa dei norvegesi del Bodoe/Glimt

Storica sconfitta in Conference League per i giallorossi di Mourinho. Appena un gol in meno rispetto alle mitiche disfatte contro Manchester United e Bayern

Disfatta della Roma in Conference League. La squadra di Mourinho, che domenica sarà l’avversario del Napoli, è stata travolta dai norvegesi del Bodoe/Glimt per 6-1. I norvegesi hanno dominato la partita e hanno segnato anche reti spettacolari. I norvegesi sono andati sul 2-0, la Roma ha accorciato con Carlos Perez. Dopodiché i giallorossi hanno subito le micidiali ripartenze dei padroni di casa che nella ripresa hanno arrotondato il punteggio fino a farla diventare una sconfitta storica: 6-1 in Norvegia. Appena un gol in meno rispetto ai sette incassati in Champions ma almeno lì c’era l’alibi degli avversari: una volta il Manchester United di Ronaldo e Ferguson, un’altra il Bayern Monaco (proprio in questo giorno, 21 ottobre, sette anni fa).

A nulla sono valse le sostituzioni di Mourinho che nella ripresa ha fatto entrare Cristante, Shomurodov, Mkhitaryan, Abraham, Pellegrini.