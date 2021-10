Da Salerno audio di minacce nei confronti dei napoletani

Vigilia di Salernitana-Napoli, si respira un brutto clima, la speranza è di non vivere uno di quei pomeriggi bui che di tanto in tanto caratterizzano il calcio italiano

Non c’è un bel clima a Salerno, alla vigilia della partita di domani con il Napoli. Stanno circolando audio di minacce nei confronti del Napoli e degli spettatori residenti a Napoli. Audio che non rendono sereno l’approccio a quel che dovrebbe essere semplicemente una partita di calcio. Si respira un clima di tensione. In alcuni audio è annunciata addirittura una caccia all’uomo nei confronti del napoletano o comunque di chiunque non abbia la residenza a Salerno.

La questura di Salerno avrà certamente predisposto un piano sicurezza all’altezza della situazione. Gli audio di minacce non sono arrivati solo ai giornalisti. Non vorremmo vivere uno di quei pomeriggi bui che purtroppo periodicamente caratterizzano il calcio italiano. In sé è una partita priva di particolare valore. E anche priva di una rivalità calcistica inesistente La profonda avversione è di altra natura. E per questo più pericolosa.