Cronenberg: «Il cinema è morto, ma non provo alcuna nostalgia. Il digitale è largamente superiore»

Il Fatto Quotidiano riporta le parole del regista canadese David Cronenberg, ospite speciale al Matera Film Festival. Il cinema è morto, dice. Molto meglio il digitale.

«La dissoluzione del cinema tradizionale è un fatto. La pandemia ha accelerato il processo: piattaforme quali Netflix e televisori con qualità cinematografica hanno esaltato il consumo domestico. Io per primo non vado in sala da molti anni, e non ho alcun rimpianto: tra problemi di parcheggio e spettatori che guardano il telefonino, ho avuto esperienze tremende. I festival saranno uno dei pochi posti in cui continuare a vedere film in sala».