Cristiano Ronaldo trascina lo United: gol alla Callejon e assist a Cavani. Tottenham battuto 3-0

Mentre la Juve affonda a Verona, il portoghese mattatore in Premier. Salva la panchina a Solskjaer. Naufraga il Tottenham di Paratici da noi considerato un genio

Scambiereste Cristiano Ronaldo con Moise Kean? Qualcuno sì, e abita a Vinovo, si considera un manager ed è definito manager da persone che si definiscono giornalisti. Mentre la Juventus di Allegri affonda penosamente a Verona, incassando un gol da oratorio innescato da un retropassaggio di Arthur quello del maxiscambio gonfiato con Pjanic, in Premier il Manchester United si aggrappa a CR7 che salva la panchina a Solskjaer. L’allenatore non ascolta le sirene e decide di andare fino in fondo con il portoghese schierato in coppia con Cavani in casa del Tottenham di Paratici che viene asfaltato 3-0. Quel Paratici che in Italia è considerato un genio.

E Ronaldo non delude. Gol dell’1-0 alla Callejon, assist lungo di Bruno Fernandes e lui sul secondo palo di destro al volo sul secondo palo. Poi, non pago, lancia a rete Cavani per il gol del 2-0. Lo United si risolleva dopo la figuraccia rimediata contro il Liverpool, sale momentaneamente al quarto posto e si avvicina ai cugini del City oggi sconfitti in casa dal Crystal Palace.

Sì, effettivamente è stato un affare sbarazzarsi di Ronaldo.