CorSport: Ounas resterà fuori quattro settimane

L’infortunio non è una semplice scocciatura. Per evitare una ricaduta occorre del tempo. Ha già iniziato le terapie

Adam Ounas è alle prese con una “distrazione di primo grado al retto femorale destro”. Per il Corriere dello Sport resterà fuori almeno tre o quattro settimane: ci vuole cautela e anche del tempo per evitare che si riproponga lo stesso infortunio di nuovo.

“non è una semplice scocciatura, perché ti elimina dal gioco e ti invita anche ad andarci cauto: in casi del genere, servono tre o quattro settimane, e per non rischiare la seconda ipotesi si lascia preferire alla prima, ma almeno una se ne sta andando in fretta, non sottrarrà nulla, e le altre, pazienza, sono i rischi del mestiere”.