Cori razzisti durante Lazio-Marsiglia, il club francese su Twitter: «Se l’Uefa confermerà, denunceremo»

I cori sarebbero stati diretti soprattutto contro l’attaccante senegalese Bamba Dieng, uditi dai giornalisti in tribuna stampa. L’OM: «Condanniamo la discriminazione»

Durante Lazio-Olympique Marsiglia di Europa League si sono verificati cori razzisti da parte dei tifosi laziali verso i giocatori francesi.

L’Olympique Marsiglia ne scrive su Twitter. Parla di presunte offese razziste, condanna ogni forma di discriminazione e dichiara di riservarsi la possibilità di sporgere denuncia nel caso in cui le accuse siano confermate.

“A seguito di presunte grida razziste contro i nostri giocatori, il club dichiara di condannare fermamente ogni forma di discriminazione. L’OM si riserva il diritto di sporgere denuncia nel caso in cui la UEFA confermi queste gravi accuse”.

[#LazioOM] Suite à la présomption de cris racistes à l’encontre de nos joueurs, le club rappelle qu’il condamne fermement toute forme de discrimination. L’OM se réserve le droit de déposer plainte dans l’hypothèse où l’UEFA viendrait à confirmer ces graves accusations. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 21, 2021

In particolare i cori sarebbero stati diretti contro Bamba Dieng, attaccante senegalese della squadra francese e, secondo quanto riporta L’Equipe, sarebbero stati distintamente sentiti da alcuni giornalisti presenti in tribuna stampa.

Interrogati sul tema in conferenza stampa, Jorge Sampaoli e Pau Lopez hanno detto di non aver sentito nulla e, per il momento, scrive sempre il quotidiano francese, nel rapporto Uefa non c’è traccia di ululati razzisti. I dirigenti del Marsiglia, allertati dai giornalisti e da diversi tweet sull’argomento, hanno detto che avrebbero rivisto i video e ascoltato gli audio e la UEFA ha detto che avrebbe fatto lo stesso.