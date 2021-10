Caso Koulibaly, verdetto rimandato: il giudice sportivo attende i risultati dell’indagine federale

La Procura Federale ha aperto un apposito procedimento al termine del quale arriverà il verdetto della giustizia sportiva

Il giudice sportivo non si pronuncia ancora sui cori razzisti rivolti dalla tifoseria della Fiorentina nei confronti di Kalidou Koulibaly. La scelta, si legge nel comunicato, è rimandata in attesa di conoscere l’esito delle indagini della Procura Federale.

“…in riferimento ai cori di natura discriminatoria nei confronti del calciatore Kalidou Koulibaly ha preso atto dell’apertura di un apposito procedimento di indagine da parte della Procura Federale volto all’accertamento dei fatti e all’individuazione dei soggetti responsabili, riservandosi in esito al procedimento stesso di adottare le conseguenti misure, ove di competenza”.

La Fiorentina ha ricevuto comunque due ammende, per un totale di 15 mila euro, per i cori insultanti di matrice territoriale (10 mila) e per ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo e del secondo tempo (5 mila); quest’ultima è stata comminata anche al Napoli. 5 mila euro anche ad Atalanta e Milan per aver intonato cori beceri contro la tifoseria avversaria.

Acerbi, espulso durante Bologna-Lazio per aver insultato l’arbitro, è stato squalificato per due giornate. Stessa pena per Bastoni per la gomitata ad un avversario.