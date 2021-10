Capello: “La Premier League è un altro sport, solo in Serie A ci sono quattro allenatori espulsi in un turno”

Fabio Capello, ex allenatore e oggi opinionista, ha rilasciato un’intervista al Messaggero di cui si riporta un estratto.

Mourinho ha detto di aver trovato la Serie A migliorata rispetto a come l’aveva lasciata? Qualche novità interessante c’è, è vero. Quando però vedo la Premier League, mi sembra di assistere ad un altro sport. E dipende anche dagli arbitri. Quattro allenatori espulsi in un turno, sembra una cosa possibile? La Serie A è l’unico posto al mondo in cui accade. Evidentemente qualcosa si è rotto nel rapporto tra i tecnici il mondo arbitrale.