App di trading, criptovalute e fan token, la “nuova finanza” sponsorizza 15 club di Serie A. Non il Napoli

Che siano app di trading online o società fan token, valute create ad hoc per i club oppure obbligazioni, la “nuova finanza” digitale sponsorizza, come sponsor o partner, i trequarti della Serie A. Quindici club che lamentano mancanza di liquidità e che si legano a quanto di più lontano dal denaro fisico: ne restano fuori, per ora, Napoli, Salernitana, Venezia, Empoli e Torino.

Come sottolinea l’Agenzia Dire ‘eToro’, società di Tel Aviv fondata nel 2006, è per esempio sulla lista degli sponsor di 7 società, quasi il 50% dei club coinvolti in questo nuovo corso. Sassuolo, Hellas Verona, Sampdoria, Genoa, Udinese, Cagliari e Bologna (molte di queste annunciate lo stesso giorno: 30 settembre) sono al fianco del gigante dell’eTrading, che vanta una valutazione al 2020 che sfonda i 600 milioni di dollari.

Poi ci sono le big: l’Inter si affida a Socios.com, (piattaforma per fan token), la Juventus a BitGet, società asiatica di cambio di criptovalute, il Milan a BitMEX, sempre una blockchain peer-to-peer di Bitcoin e derivati. Ci sono anche le romane: la Roma ha come sposor DigitalBits (fan token), mentre la Lazio ha annunciato come main sponsor sulla maglia biancoceleste Binance, leader di blockchain e fornitore di infrastrutture per criptovalute, secondo un accordo che prevede 30 milioni in tre anni di partnership. Senza contare Spezia e Fiorentina (PlanetPay365) e Atalanta (Plus500).