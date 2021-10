Amantino Mancini: «Preferisco Spalletti a Mourinho. Quando si arrabbiava, metteva più paura di José»

A Libero: «è bravo e capisce di calcio. Molto più flessibile tatticamente di Mou. José ti massacrava negli allenamenti. Ha sempre in testa come va la partita»

Libero intervista Amantino Mancini calciatore che ha giocato nella Roma, nell’Inter e nel Milan, che ha avuto come allenatori sia Spalletti sia Mourinho. a Roma è ricordato con molto affatto per un gol di tacco nel derby e anche per una rete molto bella a Lione in Champions. Tra Mourinho e Spalletti, sceglie Spalletti.

Spalletti è bravo e capisce di calcio. Molto più flessibile tatticamente di Mou. Poi quando si arrabbiava, mi metteva più paura di José. Era veramente grosso.

Chi sceglie: l’Inter di Mou e la Roma di Spalletti?

Dico la Roma di Spalletti, una squadra che aveva più gioco dell’Inter del Triplete. Però, all’epoca, Mou aveva giocatori con maggiore qualità individuale.

Su cosa lavora di più Mourinho?

Sull’intensità e le strategie. Ricordo gli allenamenti: ti massacravano fisicamente. Poi José era molto bravo a motivarti mentalmente. Ha sempre in testa come va la partita e lavora di conseguenza. Mou ha portato equilibrio alla squadra, che attacca e rientra bene, è organizzata.