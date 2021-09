Spinazzola: «Prima di Italia-Turchia Mourinho mi ha chiamato e mi ha chiesto ‘te la fai sotto o sei pronto?’»

Sul Corriere della Sera un’intervista a Leonardo Spinazzola, calciatore della Roma campione d’Europa con la Nazionale di Mancini. Ricorda quei giorni, l’unione del gruppo e il rapporto con i compagni, che ritroverà in campionato, al suo ritorno in campo, da avversari. Racconta un aneddoto riguardante Mourinho, il nuovo tecnico della Roma. Una telefonata fattagli dall’allenatore prima di Italia-Turchia.

«Mi ha telefonato prima di Italia-Turchia e mi ha detto: te la fai sotto o sei forte? Hai paura o sei pronto? E io: sono prontissimo, mister, e non vedo l’ora di incominciare».

Gli chiedono se ha sempre pensato che avrebbe fatto il calciatore. Risponde:

«Le doti, sinceramente, le avevo da subito. Forse ne avevo anche troppe. A volte sono stato un po’ presuntuoso, come quando alcuni allenatori nelle giovanili mi vedevano già in una posizione di campo più arretrata e io invece volevo giocare più avanti e fare gol. Poi i gol sono diventati sempre di meno e io sono diventato un terzino. Forse ho perso tempo e qualche occasione. Forse era soltanto la mia strada e dovevo percorrerla fino in fondo».