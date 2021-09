Non era Cristiano Ronaldo il problema della Juventus. La sera della presa di coscienza

Ronaldo ha segnato una doppietta al suo esordio col Manchester United. Moise Kean, arrivato al suo posto, ha propiziato il 2-1 del Napoli

Non era Cristiano Ronaldo il problema della Juventus. È la sera del dolore juventino, fai attenzione. Passare in poche ore dalla doppietta di Cristiano Ronaldo che si è caricato sulle spalle il Manchester United, alla prestazione di Napoli con l’infortunio finale di Moise Kean che ha spalancato le porte della vittoria del Napoli con il gol di Koulibaly a porta spalancata.

È una estate infernale per il mondo Juventus. Cui stasera va riconosciuto l’alibi dei sei assenti: Chiesa, Dybala, Alex Sandro, Danilo, Bentancur, Cuadrado. Oggi è una giornata dura per l’universo bianconero. Allegri si è aggrappato a Chiellini e Bonucci, con De Ligt in panchina. Il Napoli ha sì premuto ma i gol sono figli di due errori: uno di Sczcesny e l’altro di Moise Kean che di fatto è il sostituto di Cristiano Ronaldo. Non lo è ma lo è. Perché è partito Ronaldo ed è arrivato Kean. Stasera si è capito che non era Ronaldo il problema della Juventus.