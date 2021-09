Nedved: “Preoccupato per i pochi punti. Rinnovo Dybala? Manca ancora qualcosa”

Il vicepresidente della Juve a Dazn: “Siamo contenti di Paulo, si gioca molto in questo periodo e non abbiamo ancora chiuso la trattativa”

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della sfida con lo Spezia.

Sono preoccupato solo per i punti che non sono tanti, ma le prestazioni sono positive. Col Milan abbiamo giocato anche meglio che col Malmoe, anche se non abbiamo mantenuto la partita per 90 minuti e dobbiamo migliorare.

Chiesa sta facendo molto bene, abbiamo dovuto gestirlo. Siamo contenti anche di Dybala, la trattativa per il suo rinnovo procede: in questo periodo si gioca davvero tanto e dobbiamo trovare il modo di concludere l’operazione visto che manca ancora qualcosina.