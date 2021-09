Orari e canali della sfida di stasera, valida per la seconda giornata della fase a giorni dell’Europa League

Napoli-Spartak Mosca si giocherà giovedì 30 settembre 2021, alle 18:45, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà disponibile su DAZN e sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Si potrà seguire anche in diretta streaming attraverso DAZN, Sky Go e NOW.