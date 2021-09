Moratti cede il suo stipendio da 1,5 milioni di euro agli operai: “Spero che allevi la cassa integrazione”

L’ex presidente dell’Inter e proprietario dell’azienda petrolifera Saras ha voluto sostenere i suoi dipendenti in un momento difficile con questo gesto

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter e proprietario dell’azienda petrolifera Saras, ha deciso di cedere il proprio stipendio di 1,5 milioni di euro per sostenere gli operai della sede di Sarroch, in Sardegna, colpiti dalla cassa integrazione. Di seguito il messaggio di Moratti.

Vi ringrazio per i sacrifici che state facendo che, certamente, sono di grande aiuto per il superamento di un periodo difficile. Mi permetto, per questo, di mettere a disposizione il mio emolumento annuo che almeno vi consentirà di alleviare, almeno in parte, il peso della cassa integrazione.