Mihajlovic: «Se non tieni alta la concentrazione contro l’Inter è meglio che cambi mestiere»

Alla vigilia di Inter-Bologna, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha presentato la partita in conferenza stampa.

“Contro l’Inter non sarà facile? Ma, scusate: per loro o per noi? La concentrazione in queste gare si tiene alta da sola, se non tieni alta la concentrazione con l’Inter è meglio che cambi mestiere e fai il ragioniere. La partita sarà dura e loro sono forti e bravi e ok, ma abbiamo già dimostrato in passato che se giochiamo come sappiamo possiamo vincere anche a San Siro”.

Sul fatto che sono due gare che il Bologna non prende gol:

Su Arnautovic:

“Non è mica venuto qua per riposare, se può fare tre partite in nazionale le può fare anche con noi. E’ ancora al 50%. Se sta bene gioca. Ma anche se non sta bene gioca… Contro l’Inter non deve dimostrare niente. E’ stato all’Inter quando era ragazzino, adesso è uomo: deve star sereno e far vedere solo quel che sa fare. Abbiamo cambiato modo di difendere, anzi lo spirito nel difendere: la mentalità che metti, gli aiuti fra i ragazzi, la sana disperazione di non subire gol che poi porta i giocatori ad aiutarsi, ad abbracciarsi. Noi siamo stati sempre un gruppo, una famiglia: magari in campo ti mancava qualcosina, ma non perché non c’era gruppo. L’anno scorso marcavamo a uomo, oggi a zona, per cui ognuno deve pensare da squadra. Soumaoro trova ancora difficoltà in questa nuova prospettiva ma si deve anche mettere in testa di dover imparare l’italiano”.