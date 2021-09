Milan, niente Ibra a Liverpool: sofferenza al tendine di Achille

Il club rossonero ha deciso di tenerlo a casa a scopo precauzionale per non peggiorare la situazione

Ibrahimovic non partirà con il Milan per la partita di Champions contro il Liverpool. Zlatan ha una sofferenza al tendine achilleo, il club rossonero ha deciso di preservarlo a scopo precauzionale e di lasciarlo a Milano. Ibra si era reso protagonista contro la Lazio, al suo ritorno in campo dopo l’infortunio. Il Milan affronterà l’appuntamento europeo senza di lui.