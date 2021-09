Lotito escluso dal Consiglio Federale: deve aspettare l’ultima sentenza sul caso tamponi

Il presidente della Lazio non ha potuto partecipare perché risulta ancora inibito in attesa del rinvio alla Corte d’Appello Federale

Claudio Lotito non ha potuto partecipare al Consiglio Federale che si è svolto oggi nella sede della Figc. Il presidente della Lazio ha fatto sapere che il motivo è nell’inibizione di un anno per il caso tamponi. Tuttavia, il Collegio di Garanzia ha rinviato la questione nuovamente davanti alla Corte d’Appello Federale per una possibile rimodulazione della pena: per questo, secondo Lotito, sarebbe da ritenere idoneo mentre per gli organi federali risulta ancora inibito.

Lotito, in ogni caso, non ha potuto far altro che sbottare e far mettere a verbale una dichiarazione ufficiale, sottolineando che allo stato attuale nei suoi confronti pende un mero deferimento. “Siamo a un livello kafkiano, secondo Gravina sono ancora squalificato” ha detto a margine dell’accaduto.