Leicester-Napoli, formazioni / Zielinski, Lozano e Insigne titolari

Le scelte di Spalletti per l’esordio in Europa League. Giocano Malcuit e Rrahmani. A centrocampo Anguissa al fianco di Fabian.

Alle 21 il Napoli sarà impegnato nel debutto in Europa League contro il Leicester, in trasferta. Poco fa il club partenopeo ha ufficializzato la formazione scelta dal tecnico Luciano Spalletti.

Il Napoli schiera Ospina tra i pali e, in difesa, Malcuit al posto dell’infortunato Mario Rui e Rrahmani per Manolas. Di Lorenzo si sposta a sinistra. A centrocampo confermato Anguissa al fianco di Fabian. In attacco Lozano titolare con Zielinski e Insigne, recuperato per il match alle spalle di Osimhen.

LEICESTER (4-4-2) Schmeichel; Castagne, Evans, Vestergaard, Bertrand; Perez, Ndidi, Soumare, Barnes; Iheanacho, Daka. All: Rodgers.

NAPOLI (4-2-3-1) Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Ruiz, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All: Spalletti.