La marcatura di Bonucci su Lukaku diventa un caso di studio in Inghilterra: “Difesa fantastica”

Rio Ferdinand e Joe Cole sono estasiati quando la commentano, il difensore bianconero utilizza una tattica che limita i movimenti abituali del belga

Lukaku non è riuscito a lasciare il segno contro la Juventus: è riuscito a calciare pericolosamente verso la porta una sola volta. Il merito è di Leonardo Bonucci, che si è distinto in marcatura sul belga. La sua prestazione è stata decantata sia da Rio Ferdinand che da Joe Cole su Bt Sport.

L’ex Manchester United si è espresso così: “È una difesa fantastica. Tiene una distanza perfetta: resta lontano quanto basta e non gli consente di usare il fisico. Si prende quel metro per togliere a Lukaku la situazione ideale in cui sente il corpo del difensore”.

Così invece ha parlato Joe Cole: “Fa questo lavoro per tutta la partita, al posto di Bonucci sarei andato nel panico perché ha giocato con una pressione enorme addosso”.