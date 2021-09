Italia-Bulgaria, fuori Di Lorenzo, gioca Florenzi

Mancini schiera il suo 4-3-3 quasi ufficiale con Chiesa, Immobile, Insigne a gestire l’attacco

Poche novità per l’undici che Mancini ha deciso di mettere in campo questa sera contro la Bulgaria per la prima gara di qualificazione a Qatar 2022.

Non ci sarà Giovanni Di Lorenzo, ma giocherà Florenzi.

Italia: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Acerbi Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne. All Mancini

Bulgaria: Georgiev, Andrea Hristov, Valentin Antov, Petko Hristov, Anton Nedyalkov, Georgi Kostadinov, Petar Vitanov, Dominik Yankov, Kiril Despodov, Atanas Iliev, Georgi Yomov. All. Petrov

Se stasera al Franchi non perdiamo, eguagliamo la striscia di 35 partite utili che la Spagna di Luis Aragones e poi Vicente Del Bosque ha composto tra il 2007 e il 2009.