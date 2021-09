Il giorno di Ribery, Salerno ha già messo in vendita le false maglie numero 7

Il Corsport: il club ha minacciato azioni legali. Alle 16 la presentazione allo stadio, guadagnerà 1,5 milioni e non dovrebbe andare a vivere a Vietri

È il giorno di Franck Ribery a Salerno. Il calciatore francese, 38 anni, sbarcherà in mattinata a Capodichino e, come racconta il Corriere dello Sport, troverà ad attenderlo il ds Angelo Fabiani e il team manager Salvatore Avallone. Trasferimento a Salerno, visite mediche e alle 16 presentazione ai tifosi (ingresso col green pass), dopodiché conferenza stampa. Ribery guadagnerà 1,5 milioni (alla Fiorentina ne guadagnava 4), e secondo il quotidiano non abiterà a Vietri ma a Salerno. Indosserà la 7 ovviamente: già in circolazione i falsi, il Corsport fa sapere che la Salernitana ha minacciato azioni legali.