CorSport: Ribery alla Salernitana, domani visite mediche, avrà la 7 e abiterà a Vietri sul Mare

Il francese arriverà a Napoli domattina con il suo aereo privato intorno alle 10, poi il trasferimento a Salerno. Contratto per un anno a un milione e mezzo più bonus

Domani sarà il giorno di Franck Ribery a Salerno. Il Corriere dello Sport conferma quanto già dichiarato ieri da Sky: l’accordo tra il club e il francese è stato raggiunto. Ribery domattina sarà sottoposto alle visite mediche.

“Franck Ribery arriverà domani a Salerno. Col suo aereo privato atterrerà alle 10 all’aeroporto di Napoli, dove ad attenderlo ci saranno alcuni dirigenti della Salernitana. Il campione francese si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà per un anno al club granata, con opzione per il rinnovo in caso di salvezza”.