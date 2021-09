Gazzetta: il Napoli ha 210 milioni di spese, senza Champions il bilancio diventerebbe pesante

Ai 130 milioni di ingaggi vanno sommati gli 80 di ammortamenti. De Laurentiis disse: «Senza Champions, difficoltà serie. E io non voglio far fallire il Napoli»

Il primo obiettivo stagionale del Napoli – la riduzione delle spese – non è stato raggiunto. Ne parlò De Laurentiis nella conferenza stampa romana, poi però le cose non sono andate come previsto. Oggi la Gazzetta dello Sport, a firma Mimmo Malfitano, lo ricorda.

Il ritorno in Champions League, peraltro, si rende fondamentale per evitare che l’aggravio in bilancio diventi pesante. Su quello attuale graveranno 130 milioni relativi agli stipendi e 80 di ammortamenti per un totale di 210 milioni. Nella conferenza d’inizio stagione, De Laurentiis è stato molto esplicito: «Senza la Champions, il prossimo anno, potremmo avere difficoltà molto serie e io non voglio far fallire il Napoli».