Garanzini: finora il gioco più divertente lo ha offerto il Napoli, hai visto mai che Spalletti centri l’impresa?

Su La Stampa, Gigi Garanzini elogia il gioco del Napoli e il lavoro fatto fin qui da Spalletti. Il suo Napoli, scrive, è quanto di meglio offre finora la Serie A, che pure è cresciuta.

“Il gioco più divertente l’ha sino a qui offerto il Napoli, anche quando è in modalità risparmio energetico come ieri sera con il Cagliari. L’asse portante della squadra passa attraverso i tre neri, uno più bello a vedersi dell’altro. Koulibaly dopo una lunga eclissi è tornato a essere l’imperatore della difesa; Anguissa è l’architrave del centrocampo e si muove con la disinvoltura di chi nel Napoli ci ha sempre giocato, altro che new entry; e Osimhen là davanti strappa negli spazi e fa reparto da solo, oltre a sentire prima ancora che a vedere la porta. E poi Insigne, Zielinski, Di Lorenzo, e un sacco di altra qualità sparsa per il campo e la panchina: dove Spalletti ha portato modalità di manovra che sembrano davvero fatte apposta per gli interpreti a disposizione. Dopo 6 giornate è a punteggio pieno e ha messo in fila alle sue spalle le milanesi che pure stanno facendo meglio del previsto. Hai visto mai che dove Sarri l’ha soltanto sfiorata, non sia un altro toscanaccio di ventura a centrare l’impresa”.