Dopo 39 anni di coma è morto Adams, il nazionale francese che doveva solo operarsi a un ginocchio

Il difensore finì in coma a 34 anni per un errore nell’anestesia di un’operazione di routine. E’ morto dopo quasi 40 anni in stato vegetativo

Jean-Pierre Adams, l’ex difensore della nazionale francese, è morto all’età di 73 anni, dopo 39 anni in coma.

Il difensore originario del Senegal finì in coma il 17 marzo 1982 per un errore nell’anestesia in un intervento al ginocchio all’ospedale di Lione. Aveva solo 34 anni e l’operazione era considerata di routine.

Adams, che aveva accumulato tra l’altro 34 presenze con la Francia non si svegliò mai. Ed è rimasto in coma vegetativo per quasi quaranta anni. La sua morte è stata confermata anche da L’Equipe.