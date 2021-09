Dal Real al City, tutto il calcio è nella rete economica di pochi fondi d’investimento privati

Su Calcio e Finanza uno studio che dimostra il ruolo di Softbank e Silver Lake che di fatto controllano la macroeconomia dello sport mondiale

Dal Giappone agli Stati Uniti, un un filo che porta a Manchester, e un altro ad Abu Dhabi, e una ragnatela imprigiona l’intera Europa. L’intero calcio mondiale, quello dei club ricchissimi, è in realtà nelle mani di una rete di investimenti internazionali i cui snodi principali sono una manciata di pochi e ricchissimi fondi d’investimento privati.

E’ il risultato di uno studio presentato dal professor Simon Chadwick e da Paul Widdop, esperti di economia sportiva, sul sito Asia & The Pacific Policy Society, ripreso da Calcio e Finanza. I due studiosi hanno provato ad analizzare i vari tentacoli operativi di questi fondi, e l’intreccio è davvero complicato, quasi inestricabile. Ma al pettine arrivano sempre gli stessi nodi macroeconomici.

“L’analisi comincia dalle operazioni di Softbank, holding giapponese che ha supportato il Giappone nell’organizzazione di Olimpiadi e Paralimpiadi. Analizzando la relazioni e gli investimenti di Softbank, ci si imbatte nel legame con Silver Lake, fondo d’investimento americano. Entrambe le aziende hanno investito nella cinese Alibaba, un business che a sua volta ha investito nello sport attraverso accordi di sponsorizzazione UEFA e FIFA, e attraverso la proprietà parziale del club cinese Guangzhou Zuqiu Julebu. Silver Lake e Softbank hanno entrambe investito in Fanatics. Quest’ultima, società americana operante nel settore della vendita online di merchandising sportivo, ha la sua sede nel Regno Unito a Manchester, a pochi chilometri di distanza dal quartier generale del Manchester City. Pochi mesi prima dell’operazione, la società di private equity statunitense aveva acquisito il 10% del City Football Group, per 500 milioni di dollari; questo, coincidenza, veniva ora rivalutato a 4,4 miliardi di euro.

Gli investimenti “congiunti” di Softbank e Silver Lake non finiscono qua. Entrambe le società possiedono una quota di Endeavour, agenzia di talenti che rappresenta anche la NFL, l’Eurolega di pallacanestro e la UFC, tra le leghe più ricche e profittevoli del pianeta. E in tutta la rete, appaiono continuamente nomi famosi del mondo dello sport: Bayern Monaco, New York Knicks, Real Madrid e molti altri. Ognuno di loro è in parte di proprietà o altrimenti impegnato in sponsorizzazioni o altre attività commerciali con aziende direttamente collegate a Softbank o Silver Lake”.

“Secondo i due studiosi, ciò che è più sorprendente e probabilmente sconosciuto alla maggior parte dei tifosi in tutto il mondo è quanto lo sport a livello globale sia ora di proprietà di società di investimento private”.