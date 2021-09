Daily Mail: la Premier pronta a bloccare la partenza dei sudamericani per le Nazionali

Secondo quanto riporta il Daily Mail, ripreso da Calcio e Finanza, le squadre della Premier League sono pronte a trattenere i propri calciatori sudamericani per evitare loro le partenze in vista degli impegni con le rispettive Nazionali.

“I club rilasceranno i giocatori per le imminenti qualificazioni ai Mondiali solo se le nazionali permetteranno ai calciatori di rientrare prima dell’ultimo turno. I dirigenti della Premier League sono in trattative con il governo britannico per ottenere l’esenzione dalla quarantena per i giocatori di ritorno dai paesi della lista rossa, tra cui Brasile e Argentina. Una opzione potrebbe essere quella per cui i i calciatori di verrebbero messi in quarantena per cinque giorni in una “bolla del club” anziché gli attuali 10 negli hotel designati. Ma questo vorrebbe dire che i giocatori che giocheranno anche nell’ultima delle tre partite previste in nazionali verrebbero costretti a saltare fino a due partite di campionato con i propri club. Le squadre sudamericane infatti giocheranno tre gare di qualificazioni per la Coppa del Mondo il mese prossimo, con l’ultima che si svolgerà un giorno prima di un turno di partite di campionato e meno di una settimana prima delle partite europee”.