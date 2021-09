“Da quando Adl ha smesso di sbertucciare la memoria del Comandante Lauro, il Napoli è diventato un paradiso”

Su Avvenire, Massimiliano Castellani scrive del Napoli capolista.

“Mister “eterno secondo”, Luciano Spalletti, sta guidando un macchina sportiva e veloce che potrebbe ripagarlo di quei mezzi musi indietro patiti alla Roma e all’Inter”.

Appena è sbarcato a Napoli, scrive, Spalletti si è sarrizzato.

“Luciano da Certaldo, peraltro, non so se avete fatto caso, ma appena è sbarcato a Napoli si è “sarrizzato”: via giacca e cravatta, va in panchina solo con tuta d’ordinanza, da operaio specializzato della fabbrica cinepallonara di Aurelio De Laurentiis. Da quando il Presidentissimo ha smesso di sbertucciare la memoria carismatica del “Comandante” Achille Lauro, il Napoli è diventato un paradiso”.