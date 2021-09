CorSport: Sarri nega di aver bestemmiato, la Lazio farà ricorso contro la squalifica

Il tecnico sostiene di essere stato mal interpretato e provocato. Suor Paola: «Lo dirò a Lotito, per ogni bestemmia deve dire un rosario e pagare 10.000 euro di multa».

Ieri il Giudice Sportivo ha squalificato Maurizio Sarri per due giornate per “scontro verbale con l’avversario ed espressioni blasfeme” in occasione di Milan-Lazio. Il tecnico della Lazio, però, nega di aver bestemmiato, scrive il Corriere dello Sport.

“Maurizio Sarri è senza filtri e sacramenta in partita, si sa. Ma dopo San Siro si difende: non ha bestemmiato, è stata mal interpretata una imprecazione. La Lazio proverà a far valere le sue ragioni presentando ricorso”.

Non sarà facile spuntarla, scrive il quotidiano sportivo, che descrive il momento in cui, ieri, il tecnico è venuto a conoscenza del provvedimento.

“Sarri, ieri pomeriggio, era in campo a Formello quando è stato informato della stangata. Il diesse Tare gli si è avvicinato, insieme hanno guardato lo smartphone del dirigente biancoceleste. Mau ha iniziato a gesticolare, era arrabbiato, professava la sua innocenza. Assicura di non aver pronunciato espressioni blasfeme nel tunnel degli spogliatoi”.

Il club biancoceleste proverà comunque ad ottenere uno sconto.

“La difesa della Lazio sarà più dettagliata nelle prossime ore, si proverà a ottenere lo sconto di una giornata anche puntando sul fatto che le due violazioni sono connesse”.

Sarri, scrive il Messaggero, ritiene di essere stato provocato.

“Sarri sa d’aver sbagliato, ma allo stesso tempo si sente come se avesse subito un torto. Lui è andato in escandescenza perché, nei minuti finali della partita, Saelemaekers, che si trovava a due passi dalla panchina laziale, ha cominciato a provocarlo durante il possesso palla del Milan, facendo alcuni giochetti col pallone e ripetendo all’allenatore, per due volte, ‘ma guarda il tabellone’”.

Intanto la lazialissima Suor Paola, come riporta il Corsport,

l’ha condannato ad azioni sacrali, a prescindere: «Lo ricorderò a Lotito, Sarri per ogni bestemmia deve dire un rosario e pagare 10.000 euro di multa».