CorSport: Inter-Atalanta, la gestione di Maresca non è consona ad un arbitro internazionale di A

Forse non ha visto il rigore per il braccio di Demiral. Il suo atteggiamento non ha avuto presa sui giocatori, che hanno protestato dopo la decisione del Var sul gol di Piccoli

Sul Corriere dello Sport Edmondo Pinna definisce insufficiente la direzione di Inter-Atalanta da parte dell’arbitro Maresca. Il voto della Moviola è 5,5.

“Non è sufficiente la partita di Maresca (fra l’altro presidente della sua sezione, Napoli), penalizzato da un atteggiamento che non ha avuto presa sui giocatori (a protestare addirittura dopo una decisione chiara del VAR, il gol annullato a Piccoli) e da una gestione non consona ad un arbitro (internazionale) di A”.

Tanto per cominciare, non si era accorto del rigore.

“E’ evidente il tocco con il braccio di Demiral, non si discute il rigore, ma chi se n’è accorto che Maresca aveva fischiato? Dall’atteggiamento dei giocatori in campo, non di certo. Solo ad un certo punto, in mezzo al gruppo, l’arbitro allunga la mano destra. È possibile che: a) non lo abbia visto lui (l’assistente Prenna?); b) non fosse sicuro e abbia voluto prendere tempo”.