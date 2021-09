Cassano: “Non capisco la scelta di Ribery di giocare in un club che lotta per non retrocedere”

Antonio Cassano, ex calciatore e voce fissa della trasmissione Bobo Tv, ha parlato della scelta di Franck Ribery di accettare la proposta della Salernitana.

Non voglio attaccare Ribery, è un campione di livello assoluto, per questo non capisco la scelta di andare in una squadra che lotta per non andare in Serie B. È un super campionissimo e non capisco la scelta.