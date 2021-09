A Salerno la febbre da Ribery provoca una rissa: due fermati

Il racconto de La Gazzetta dello Sport: tutto nasce dalle critiche dure rivolte a Fabiani da un tifoso. Tempestivo l’intervento delle forze dell’ordine

Il 6 settembre sarà un giorno che resterà impresso nella mente dei tifosi della Salernitana, che hanno accolto Franck Ribery. Tuttavia, al termine della cerimonia di presentazione si sono vissuti attimi di tensione all’esterno dello stadio Arechi.

Come racconta l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, due uomini sono stati coinvolti in una colluttazione, dopo che uno dei due si era rivolto male nei confronti del direttore sportivo Fabiani che passava in quel momento. Il gesto avrebbe suscitato irritazioni in altri tifosi presenti e con uno di questi il confronto è stato ravvicinato.

Le forze dell’ordine sono intervenute subito, fermando i due uomini, uno dei quali in possesso in coltello.