Vecino: «Inzaghi mi ha detto che per lui sarò un giocatore importante»

Il centrocampista dell’Inter, Matias Vecino, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente uruguayana Sport890. Ha parlato della fiducia datagli dal tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi.

“Mi trovo più a giocare da numero otto, comunque nei tre di centrocampo. Inzaghi maneggia anche il 3-5-2 e scambia molto le posizioni degli interni, cosa che non faceva Antonio Conte. Sono felice perché mi ha trasmesso molta fiducia, mi ha detto che per lui sarò un giocatore molto importante”.

Sull’incontro con Eriksen:

Sulla Copa America:

“Indubbiamente ci aspettavamo qualcosa di più. È una frustrazione per la squadra non essere riusciti ad arrivare nemmeno in semifinale. Ma ora non c’è tempo per i rimpianti, dobbiamo lavorare per poter raggiungere un altro Mondiale. A volte siamo troppo prevedibili, dobbiamo fare più cose a sorpresa”.