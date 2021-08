Vanessa Ferrari: «Quando mi sono rotta il tendine, avevo molta paura di non farcela a tornare»

La ginnasta medaglia d’argento: «Meglio l’oro mondiale a quindici anni o l’argento qui? Difficile dirlo, è una bella lotta»

Vanessa Ferrari è comprensibilmente entusiasta per la medaglia d’argento conquistata alle Olimpiadi di Tokyo dopo tre Giochi Olimpici andati male, due quarti posti. Lei ancora ci pensa. «Sono rimasta un po’ cosi’ vedendo due bronzi ex aequo, e mi sono detta: perché a me no? Quando lo capirò, mi mettero’ il cuore in pace».

Qualcuno le chiede persino di Parigi 2024, lei ovviamente risponde con un non so.

Di oggi dice:

«Sono riuscita a fare quello che volevo, nel modo in cui lo avevo sognato. I salti artistici, la coreografia, il giro: era mia intenzione che tutto emozionasse la giuria e chi mi stava guardando, e spero di esserci riuscita».

A proposito degli errori della brasiliana Andrade, dice:

«Non so come sarebbe andata se avesse fatto bene l’esercizio, ma io più di così non potevo. Meglio l’oro mondiale a quindici anni o l’argento qui? Difficile dirlo, è una bella lotta. Quando mi sono rotta il tendine, avevo molta paura di non farcela a tornare. Dedico questo argento a chi ha creduto in me quando non ci credevo neanche io».