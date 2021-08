Superlega, l’Eca annuncia il rientro di nove club ribelli. Resistono Real Madrid, Juve e Barcellona

Ora è ufficiale. L’Eca – presieduta da Al Khelaifi dopo la fuga di Andrea Agnelli – annuncia il rientro di nove club che avevano aderito alla Superlega. Ci sono anche Milan e Inter, oltre all’Atletico Madrid e i sei club inglesi. Come annunciato dal giornalista del Nyt.

The ECA Executive Board has agreed that the following clubs will retain their ECA ordinary membership for the current 2019-23 ECA membership cycle: @acmilan, @Arsenal, @ChelseaFC, @Atleti, @Inter, @LFC, @ManCity, @ManUtd & @SpursOfficial https://t.co/maP5t5zLo6

