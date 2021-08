Solidarietà Barça: dopo Piqué anche Busquets e Jordi Alba si riducono lo stipendio

La crisi economica causata dal Covid ha messo in ginocchio i blaugrana che però possono contare sul senso di appartenenza dei veterani

Sergio Busquets e Jordi Alba, tra i giocatori più rappresentativi del Barcellona, hanno deciso di ridursi lo stipendio e differire il pagamento di quelli futuri per andare incontro alle necessità economiche del club, in ginocchio per gli effetti della pandemia. Di seguito la nota dei catalani.

Jordi Alba e Sergio Busquets hanno concordato di modificare i termini finanziari dei loro contratti, compreso un taglio dello stipendio per questa stagione e il differimento dei pagamenti negli anni rimanenti. Il gesto arriva dopo l’accordo firmato di recente da Gerard Pique.