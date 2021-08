Sky: Napoli, martedì la firma di Contini con il Crotone

Il club di De Laurentiis chiude un’altra cessione. Il passaggio del terzo portiere avverrà con un prestito

Secondo quanto riporta la redazione di Sky, il Napoli ha chiuso un’altra cessione. Il terzo portiere del club partenopeo, Nikita Contini, andrà in Serie A, al Crotone, in prestito. La trattativa è praticamente chiusa: Contini dovrebbe arrivare in Calabria martedì 17 agosto per firmare il contratto.

“Crotone, martedì la firma di Nikita Contini. Il portiere arriva dal Napoli”.