Sky: Locatelli-Juve, in corso l’incontro decisivo

Gianluca Di Marzio riporta gli aggiornamenti dell’incontro incorso tra Sassuolo e Juve per cercare di chiudere l’affare

È il giorno della verità per la chiusura dell’affare Locatelli alla Juve, scrive l’esperto di calciomercato di Sky Gianluca di Marzio.

È atteso per pranzo l’incontro tra la dirigenza bianconera e Giovanni Carnevali per discutere del centrocampista classe ’98: la Juventus spera che questo sia l’incontro decisivo per chiudere l’affare.

L‘incontro per Locatelli che sarebbe dovuto iniziare alle 14:30 non ha visto la presenza di Andrea Agnelli. Presenti Maurizio Arrivabene insieme a Federico Cherubini; dall’altra parte, con Giovanni Carnevali sarà presente anche Giovanni Rossi. Entrambi i club si presentano dunque al completo per cercare di arrivare a chiudere l’affare.

L’incontro è in corso, ma non si sta svolgendo nella sede della Juventus alla Continassa. Le parti infatti hanno scelto un altro luogo per restare lontane dalle telecamere e dai giornalisti.