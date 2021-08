Psicodramma bianconero, Szczesny regala due gol all’Udinese e la Juve pareggia 2-2

Portiere disastroso, bianconeri si fanno rimontare dallo 0-2. Allegri lascia Ronaldo in panchina, poi lo butta in campo: lui segna ma in fuorigioco

Szczesny se la ricorderà a lungo questa Udinese-Juventus, così come Allegri e i tifosi della Juventus. Il portiere polacco è stato protagonista di un harakiri calcistico. È diventato protagonista nel secondo tempo con i bianconeri in vantaggio di due gol. Ci ha pensato Szczesny: prima ha regalato un calcio di rigore ai friulani, non riuscendo a bloccare un tiro pressoché innocuo di Arslan e poi travolgendo il calciatore. Ma il pasticciaccio arriva all’81esimo. Retropassaggio di Bonucci, il portiere polacco azzarda un dribbling pur avendo due calciatori dell’Udinese davanti e così la palla rimpalla su Okaka e finisce a Deulofeu che a porta vuota accomoda in porta. Finisce 2-2 e sarà una settimana da psicodramma per la Juventus.

Allegri ha lasciato in panchina Cristiano Ronaldo, ha provato ad aggrapparsi a lui nel secondo tempo e sul 2-2 il portoghese ha pure segnato, di testa, ma in fuorigioco. Ritorno amaro per Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.