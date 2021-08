Osakue: dall’aggressione che le ferì l’occhio, alla finale olimpica (con record italiano)

Record italiano eguagliato e finale alle Olimpiadi di lancio del disco femminile. Impresa di Daisy Osakue torinese, figlia di nigeriani, che subì qualche anno un brutto incidente razzista (anche se i suoi aggressori negarono l’intento razzista) e a La Stampa rilasciò una bellissima intervista.

Il quotidiano torinese ricorda quell’incidente che le procurò una lesione alla cornea.

Prima che atleta azzurra, Daisy è una persona di colore, e per questo motivo tre anni fa divenne bersaglio di un lancio di uova mentre tornava a piedi di notte nella sua abitazione a Moncalieri, alle porte di Torino. Tre teppisti in auto la scambiarono per una prostituta e la scelsero come vittima della loro stupidità. L’uovo la colpì in pieno occhio e la costrinse ad andare in pronto soccorso con una leggera lesione alla cornea.