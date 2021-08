Nedved: «Ronaldo in panchina è una scelta condivisa, resta alla Juve». Ma nessuno ci crede

La Juventus è in vantaggio 2-0 a Udine ma tiene banco il portoghese fuori dai titolari. «Anche Chiellini non è al top e non sta giocando»

Il canovaccio del romanzo è stato servito caldo dalla Juventus e da Massimiliano Allegri che – pronti via – ha lasciato Cristiano Ronaldo in panchina. Per giunta, la Juventus a Udine sta passeggiando: 2-0 con Dybala sugli scudi, rete al secondo minuto e poi lancio per il raddoppio di Cuadrado.

Nedved ci ha provato a fermare le polemiche:

«Cristiano Ronaldo in panchina è stata una scelta condivisa con il giocatore. Non bisogna cercare il sensazionalismo dove non c’è. Resta alla Juventus. Siamo a inizio stagione, la condizione fisica non è al top, vale non solo per lui. Anche Chiellini è in panchina, Allegri sceglie la squadra migliore per essere competitivi oggi». Anche Chiesa è in panchina.