Napoli, il Chelsea non libera Emerson, il Liverpool tergiversa per Tsimikas, resta solo Mandava (forse) 

Tutto fermo sulla fascia sinistra del Napoli, almeno sul mercato. Il Chelsea non libera Emerson Palmieri e il Liverpool prende tempo per Tsimikas, scrive il Corriere dello Sport. Mandava diventa la prima scelta.

“Il Chelsea non ha nessuna intenzione di liberare Emerson, nonostante il contratto in scadenza nel 2022, e il Liverpool ha evitato per il momento di argomentare su Tsimikas che piace tantissimo a Giuntoli. In quella terra di mezzo – aspettiamo, vediamo – è rimasto pure Reinildo Mandava, il nome della prima ora. Giuntoli ha incontrato il suo manager lo scorso maggio, è forte della volontà del calciatore, anche del particolare tutt’altro che irrilevante di avere un accordo che lo libererà tra dieci mesi. Eppure non basta”.