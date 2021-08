Lukaku addio, tu mi cantavi

Oh, Romelu io ti ricordo così. Il tuo sorriso e i tuoi capelli. Finti come quelli di Conte. “Lukaku addio” cantavi. Mentre l’assegno ti incassavi

Lukaku addio

(di Zhang e Zhang)

Le scarpe da tennis nere e azzurre

Occhi pesanti e vitalizi

E l’eskimo già pronto

Oh, Romelu io ti ricordo così

Il tuo sorriso e i tuoi capelli

Finti come quelli di Conte

“Lukaku addio” cantavi

Mentre l’assegno ti incassavi

“Canta con me” tu mi dicevi

Ed io cantavo di una società

che non avevo visto mai

Tu, tu mi parlavi di cinesi

di finanzieri e di contrabbando

Mi scaldavo ai tuoi racconti

“E mia madre sì” tu mi dicevi

I riti voodoo ha preparato

Poi dell’Inter mi domandavi

Ed io pensavo a Zhang

Conte fermo davanti alla panca

Milano in piazza, lo scudetto al vento

Champions e stelle

Le bestemmie e il suo dolore

Oh, Romelu io ti ricordo così

Il tuo sorriso e tuoi capelli

Finti come quelli di Conte

“Lukaku addio” cantavi

Mentre l’assegno ti incassavi

“Addio” cantavi

E non per falsa ingenuità, tu ci credevi

E adesso anch’io che sono qua

Oh, Romelu mio addio, ti ricordo così

Il tuo sorriso e tuoi capelli

Finti come quelli di Conte