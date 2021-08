La nuova vita di Jacobs: corteggiato dagli sponsor e dalla Carlucci per “Ballando con le stelle”

Sulla Gazzetta i conti in tasca all’oro olimpico che dovrà trovare un punto d’equilibrio, anche perché senza risultati evaporeranno anche i soldi

I conti in tasca a Marcell Jacobs medaglia d’oro sui 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo. La Gazzetta fa qualche conticino e i 180mila euro lordi (poco più di 100 netti) sembrano poca roba rispetto a tutto quel che arriverà nella vita dell’atleta italiano. La Rai lo cerca, Milly Carlucci lo vuole partecipante – non ospite – di “Ballando con le stelle” per dieci puntate. Il Consorzio Parmigiano Reggiano ha avviato il corteggiamento, e non soltanto loro. Potrà rinegoziare il contratto con la Nike che è in scadenza 2022. E potrà chiedere soldi per i meeting. Ricorda la Gazzetta che se Bolt chiedeva 150mila euro, lui potrà chiederne la metà. Il problema sarà trovare un punto d’equilibrio: perché i soldi arrivano fin quando ci saranno risultati, altrimenti tutto evaporerà rapidamente.