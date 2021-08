Kpmg: «La Superlega svaluterebbe i club della Liga di 900 milioni, porterebbe alla chiusura»

El Paìs descrive molto bene il clima – che definisce da guerra civile – che ha regnato ieri nell’assemblea dei club spagnoli (Liga e Segunda Division) e che ha portato all’accordo con i fondi Cvc con i no di Real Madrid Barcellona Athletic Bilbao e Oviedo.

Scrive El Paìs:

I rappresentanti di Real Madrid e Barça hanno partecipato alla presentazione del rapporto della società di consulenza KPMG sugli effetti che possono avere per il campionato il progetto Superlega che i due grandi club del calcio spagnolo sperano ancora di realizzare. “Secondo il rapporto, con la Superlega potrebbero esserci perdite di oltre 1.000 milioni a stagione e il valore dei club si svaluterebbe in circa 900 milioni di euro, il che significherebbe la chiusura della competizione”.

La relazione – scrive ancora El Paìs – ha surriscaldato il clima. Prima del voto, Real Madrid, Barcellona e Athletic hanno esposto il loro disaccordo.

Il club basco ha diffuso un comunicato per spiegare ai propri fan il loro no all’accordo. “Il fondo recupera il suo investimento in 10 anni e i club hanno bisogno di 50 stagioni per farlo. Oltre ad ipotecare qualcosa di nostro, con un enorme rigidità nelle obbligazioni, si è costretti a rinunciare ai diritti tv che invece oggi possiamo gestire direttamente. Non condividiamo nemmeno il momento di una simile scelta, il 12 agosto, all’inizio della stagione. Un progetto strategico a 50 anni non deve essere prigioniero dell’emergenza”.