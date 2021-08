Jorginho nella terna per essere eletto giocatore dell’anno Uefa (non ditelo a Cassano)

Gli altri due sono De Bruyne e Kanté. Sono stati votati da una giuria di allenatori e giornalisti. Premio anche ai tecnici: in lizza anche Mancini

Non ditelo ad Antonio Cassano ma Jorginho è nella terna finale dei candidati al premio Uefa Men’s e Women’s Player of the Year 2020/21. I vincitori saranno annunciati il 26 agosto a Istanbul nel corso del sorteggio della fase a gironi di Champions League 2021/22. Il premio è riservato anche agli allenatori e ovviamente nella terna finale c’è Roberto Mancini.

I tre calciatori sono De Bruyne, Jorginho e Kanté. Non c’è Messi.

I tre finalisti sono stati selezionati da una giuria composta dai 24 ct delle Nazionali presenti all’Europeo, dagli 80 allenatori delle squadre che hanno partecipato alle fasi a gironi di Champions League ed Europa League 2020/21 e da 55 giornalisti selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM).

Gli allenatori e i giornalisti dovevano selezionare tre giocatori, assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo. Quindi, sono stati sommati i punti per ogni giocatore fino a stilare una classifica. Gli allenatori non potevano votare giocatori della loro squadra.

I tre allenatori finalisti sono Mancini, Tuchel e Guardiola.